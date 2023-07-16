هبوط جديد للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 16 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 16 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7375 دينار، مسجلاً انخفاضاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.3195 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2025 دينار، والدولار الكندي 3.5842 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1808 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2627 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2898 دينار، والدينار التونسي 1.5618 دينار، والدرهم المغربي 0.4888 دينار ليبي.