جهاز النهر الصناعي يوضح بشأن ضعف إمدادات المياه بالجبل الغربي

قدمت إدارة جهاز النهر الصناعي بمنطقة غريان اليوم الأحد 16 يوليو 2023، اعتذارها لسكان مدن الجبل الغربي نتيجة التذبذب الحاصل، وضعف إمدادات المياه وعدم وصولها لعدد من المناطق بسبب عدم استقرار الشبكة الكهربائية.

وأكدت إدارة الجهاز أنها قد قامت ليلة أمس، بفتح صمام الشبكة الداخلية لمدن الجبل الغربي ولكن الضخ توقف بعد حوالي ساعتين.

يشار إلى أن سكان مناطق الجبل الغربي، يعانون من شح شديد في المياه وغلاء أسعار توصيل المياه عن طريق الصهاريج خصوصا مع زيادة الاستهلاك، خلال فصل الصيف، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة العالية.