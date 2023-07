مبحاثات ليبية كندية لاستئناف العمل في حقل النافورة النفطي

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط الأحد أنّ شركة «بورزا» الكندية استأنفت أعمالها في حقل النافورة النفطي الذي يبلغ إنتاجه اليومي نحو 21 ألف برميل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان بمدينة بنغازي مع ممثلين عن شركة «بورزا» الكندية؛ إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الخليج.

يأتي هذا اللقاء ضمن الخطة التي وضعتها لجنة الإدارة لشركة الخليج بشأن استعادة ثقة المقاولين وحثهم على استئناف نشاطاتهم في المواقع المختلفة.

