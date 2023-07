ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاحد خلال اجتماع مع لجنة المشروعات الاستراتيجية بالمصرف، تطوير أنظمة الدفع الالكتروني والتحول الرقمي ومتابعة تنفيذ برامج التقنيات المالية لسنة 2023.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على على إطلاق النسخ الأولوية من هذه المشاريع في نهاية 2023.

The post “الكبير” يناقش تنفيذ برامج التقنيات المالية لسنة 2023 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا