بحث حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاحد خلال اجتماع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها.

وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

وأكد “الدبيبة” للمبعوث بأن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقا لقوانين عادلة.

وحضر الاجتماع فريق البعثة الأممية في ليبيا رفقة كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء و وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وعضو فريق التواصل مع البعثة الأممية والمستشار.

The post “الدبيبة” يبحث مع “باتيلي” سبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية ودعم الزخم الحكومي في إنجاحه appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا