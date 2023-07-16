“الدبيبة”: ملف الافرجات المالية للمعلمين سيحل مع بداية العام الدراسي

عقد رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اجتماعا موسع مع وزارة التربية والتعليم ومراقبي التعليم بالبلديات وأعلن الدبيبة أنه تم رفع مرتبات المعلمين وفقًا لقانون (4) لعام 2018، كما أكد التزام الحكومة بتوفير الميزانية التشغيلية للمدارس لدعم أنشطة الطلاب وتحسين إدارات المدارس.

كما أشار الدبيبة إلى نجاح الحكومة في التعامل مع أزمة الكتاب المدرسي، حيث تم توفيره في وقت مبكر رغم الظروف الاستثنائية، وأعلن أن ملف الإفراجات المالية لقطاع التعليم سيتم معالجته قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد بأنه تم استكمال 149 من أصل 450 مدرسة توقفت عن التنفيذ منذ سنوات، وتم تعديل أسعار المشاريع وإرجاع المقاولين لمواقع العمل، كما أعلن عن أكبر مشروع بناء مدارس منذ عقود، يهدف إلى حل مشكلة مدارس الصفيح في مناطق مختلفة. وتم بناء 500 مدرسة جديدة في المرحلة الأولى من المشروع.

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