الدولار ينخفض أمام الدينار الليبي وحقل الفيل يستأنف الإنتاج

عادت الحقول النفطية إلى عملها بعد توقف الإنتاج بحقلي الشرارة والفيل الأيام الماضية، ما تسبب في ضعف الإنتاج اليومي من النفط، حيث تبلغ طاقة إنتاج حقل الفيل حوالي 70 ألف برميل يوميا، وزادت هذه الإغلاقات مخاوف نقص الإمدادات بعد إغلاق حقل الفيل، خاصة أن السوق العالمي يعاني من شح المعروض من النفط بعد تخفيض الإنتاج من قبل الدول الأعضاء المنتجة والمصدرة للنفط في منظمة أوبك، ما جعل الأسعار ترتفع وتخترق حاجز 80 دولار للبرميل في تعاملات الأسبوع الماضي.

وبعد إغلاق حقل الفيل ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ليصل إلى 5.18 دينار، ولكن لم يدم هذا الارتفاع طويلا، فبعد أن عاد الحقل للإنتاج انخفض سعر صرف الدولار إلى 5.15 دينار.

الجدير بالذكر أن إجمالي مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية خلال شهر مايو الماضي كان قد بلغ نحو 1.661 مليار دولار من بينها 1.572 مليار دولار من مبيعات النفط الخام، و29 مليون دولار مبيعات الغاز و 60 مليون دولار للمشتقات النفطية ، و 600 ألف دولار من قطاع البتروكيماويات.

وتأتي هذه الاضطرابات في حقل الفيل والشرارة بعد أن انتعش سوق النفط وارتفع سعر البرميل الخام بسبب البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة والتي أثرت إيجاباً على سعر خام برنت، ومن المتوقع أن يواصل النفط ارتفاعه خلال المدة القادمة ليصل إلى مستوى 84 دولار للبرميل، وذلك إلى حين صدور بيانات اقتصادية مهمة سيكون لها تأثير قوي على السوق العالمي وتحدث تقلبات في الأسعار.(بكم)