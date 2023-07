أفاد وزير التعليم موسى المقريف بأن القيم المالية المخصصة للمدارس تقارب 14 مليونا وزعت على مراقبات التعليم في أنحاء ليبيا.

وأوضح المقريف في اجتماع لوزارة التعليم، أن القيم وزعت حسب أعداد الطلاب ومن ثم وجهت إلى المراقبات وأنها ستوزع على صكين يستملهما مراقب التعليم.

وأكد وزير التعليم أن هناك قيما أخرى ستصرف لاحقا مع إمكانية تخصيص قيم أخرى تصل إلى 85 مليون لمؤسسات التعليم.

في الاجتماع نفسه، أفاد وكيل وزارة التعليم لشؤون المراقبات “محسن الكبير”، بأن المخصصات المالية على المدارس موزعة بنسب محددة: للزيوت والوقود 10% والقرطاسية 30%

وأفاد الكبير بأن النظافة ستكون 15% من المخصصات والنشاط المدرسي 25%، و10% للمصروفات الخدمية الأخرى.

وجاء عن وكيل الوزارة أن الميزانية المتعلقة بالمدراس في السنوات الماضية كانت تصرف بشكل متفاوت بعضهم يستهلكها في التوريد لمواد النظافة والقرطاسية وبعضهم يعطيها في شكل عهد للمدارس.

يذكر أن هذا الاجتماع كان بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي خاطب المعلمين بصعوبة تطبيق القرار المتعلق بالفروقات، إلى جانب توجيهه تسييل الميزانية التشغيلية للمدارس.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post 14 مليونا وُزّعت على كافة مراقبات التعليم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار