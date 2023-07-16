مصادر توضح حقيقة عودة عمليات إغلاق حقل الشرارة النفطي

نفى مصدر ليبي مسؤول عودة عمليات إغلاق حقل الشرارة النفطي، مؤكدًا استئناف الإنتاج تماماً بكامل طاقته الإنتاجية في حقل الشرارة النفطي.

وقال المصدر المسؤول، في حرس المنشآت النفطية في حقل الشرارة النفطي، لوكالة “سبوتنيك”، إنه “تم استئناف العمل والإنتاج داخل حقل الشرارة النفطي بكامل طاقته الإنتاجية اليوم بعد عملية الإغلاق التي استمرت يوم واحدًا من قبل محتجين”.

وأضاف المصدر أن “ما تم تداوله في وسائل الإعلام الليبية بشأن الاستمرار في إغلاق حقل الشرارة النفطي، أمر غير صحيح”، مؤكدا “بدء الموظفين والفنيين والمهندسين بالعمل داخل حقل الشرارة واستئناف الإنتاج بكامل الطاقة الإنتاجية”.

وأعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس السبت، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي في حقلي الشرارة والفيل، بعد توقف لمدة يوم كامل.

وقالت الوزارة في بيان، إن “مكتب الإعلام والتواصل بوزارة