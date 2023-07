مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.. الدولار يتراجع أمام الدينار الليبي

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

فقد تراجع سعر الدولار إلى 4.73 دينار مقابل 4.75 دينار أمس، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.31 دينار مقابل 5.29 دينار أمس.

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني عند 6.20 د‫ينار مقابل 6.18 دينار، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.56 مقابل 1.55 دينار، وانخفض الدرهم الإماراتي عند 1.28 مقابل 1.29 دينار. بينما حافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.18 دينار

