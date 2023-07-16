خاص.. بعد مراسلات بعدم تكليف قادر بوه .. مجلس النواب يعترف بالشنطي كممثل شرعي للرقابة الإدارية

كشف مصدر رفيع المستوى بهيئة الرقابة الإدارية في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أنه وفقاً لمراسلة رئيس مجلس النواب فيعد سليمان الشنطي الرئيس الشرعي والممثل الوحيد لها ، وكما تم الذكر بالسابق فإن “عبد الله قادر بوه” منتحل صفة وقد تم تعميم مراسلة بالخصوص وفق المصدر ..

كما عمم مجلس النواب اليوم بعدم صدور أي قرار بتكليف “عبدالله قادر بوه” كرئيس للهيئة.

ويذكر أن مجلس النواب قد عمم بعدم تنفيذ مخرجات جلسة مجلس النواب الصادرة بتاريخ 2023/06/26م ، نظرًا لاعتراض عدد كبير من أعضاء النواب وحتى إشعار آخر.

مع الإشارة إلى مراسلة للشنطي إلى أعضاء وموظفي الرقابة اليوم بعدم إحالة أي بريد إلى مكتب رئيس الهيئة عبدالله قادربوه منتحل الصفة وفق وصفه ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية.

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