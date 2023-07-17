تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 17 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7397 دينار، مسجلاً انخفاضاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.3217 دينار، والجنيه الاسترليني 6.201 دينار، والدولار الكندي 3.5842 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1807 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2633 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2904 دينار، والدينار التونسي 1.5587 دينار، والدرهم المغربي 0.489 دينار ليبي.