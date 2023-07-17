وزير الاقتصاد يجتمع بالشركات والمصانع المحلية بشأن زيادة أسعار الكهرباء

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الأحد، اجتماعا مع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي وعدد من أصحاب الشركات والمصانع المحلية لبحث مدى تأثير قرار تسعير استهلاك الكهرباء وإيقاف إمدادات الطاقة الكهربائية على الشركات والمصانع المنتجة خلال أوقات الذروة.

وأشار المصنعون إلى تأثر تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع زيادة أسعار الكهرباء كما طالب أصحاب الشركات الوزير بالتدخل لدعم الشركات الصناعية واستثناء مصانع إنتاج الأكسجين التي تقوم على تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المناطق.

وأكد الوزير على توجيهه بإعداد مذكرة إلى مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حول أثر قرار تسعير الكهرباء على الأنشطة الصناعية وضرورة استثناء عدد من الأنشطة بالغة الأهمية، وعقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لدراسة وضع الشبكة الكهربائية وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرار تزويد الشركات الصناعية بالطاقة والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية.