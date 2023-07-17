استمرار ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدينار الليبي في التدوالات الرسمية

ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد متوسط سعر اليورو إلى 5.32 دينار مقابل 5.31 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين استقر سعر الدولار عند 4.73 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 6.20 د‫ينار، بينما ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار.

وانخفض الدينار التونسي إلى 1.55 مقابل 1.56 دينار أمس، وصعد سعر الدرهم الإماراتي عند 1.29 مقابل 1.28 دينار أمس، لتحافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.18 دينار،

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