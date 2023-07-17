تراجع أسعار النفط العالمية متأثرة باستئناف الإنتاج الليبي

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، تراجعا بعد استئناف ليبيا الإنتاج في مطلع الأسبوع، والذي استؤنف مساء السبت بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 370 ألف برميل يومياً، والذي كان قد توقف في حقلي الشرارة والفيل مساء الخميس الماضي.

وتترقب الأسواق البيانات الصادرة عن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وسط توقعات بأن تظهر حالة التعافي الاقتصادي فيما بعد الجائحة تواجه عثرات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بـ0.7 % إلى 79.30 دولار للبرميل، في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7 % إلى 74.90 دولار للبرميل.