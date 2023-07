“الحويج” يبحث الأثر المترتبة على قرار تسعير استهلاك الكهرباء و إيقاف امدادات الطاقة على الشركات والمصانع المنتجة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يوم الاحد خلال اجتماع مع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي وعدد من أصحاب الشركات والمصانع المحلية، الأثر المترتبة على قرار تسعير استهلاك الكهرباء و إيقاف امدادات الطاقة الكهربائية على الشركات والمصانع المنتجة خلال أوقات الذروة، بحضور مديرو إدارات الدراسات والإصلاحات الاقتصادية والتجارة الداخلية.

حيث أشار المصنعين الى تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات وتوافرها بالسوق المحلي، كما طالب أصحاب الشركات معالي وزير الاقتصاد والتجارة التدخل لدعم الشركات الصناعية واستثناء مصانع انتاج الاكسجين التي تقوم على تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المناطق .

وأكد “الحويج” على أهمية استمرار الإنتاج بالشركات والمصانع المحلية لضمان الاستقرار بالسوق المحلي، موجهاً بإعداد مذكرة الى مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حول أثر قرار تسعير الكهرباء على الأنشطة الصناعية وضرورة استثناء عدد من الأنشطة بالغة الأهمية مثل مصانع انتاج الاكسجين.

ونوه “الحويج” على ضرورة ايجاد بدائل للطاقة مثل الطاقة البديل أو استيراد الطاقة مؤقتا ، كما حث أصحاب الأعمال على التعاون في مجال الاستثمار في الطاقات المختلفة .

وحسب المكتب الاعلامي للوطنية لوازة الاقتصاد بأن تم عقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لدراسة وضع الشبكة الكهربائية وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرار تزويد الشركات الصناعية بالطاقة والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية واحالته الى مجلس الوزراء للاعتماد.

