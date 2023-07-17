منظمة التجارة العالمية تنجح في إنجاز مفاوضات اتفاق تيسير الاستثمار

أتم أعضاء منظمة التجارة العالمية بنجاح، مفاوضاتهم بشأن نص اتفاق تيسير الاستثمار، وتوقعوا تحقيق ما يصل إلى تريليون دولار كمكاسب نمو للاقتصاد العالمي بعد تنفيذ الاتفاق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، تشو جويتينغ، إن الاتفاقية محاولة مهمة للمحافظة على تحديث قواعد منظمة التجارة العالمية، وإن النجاح في المفاوضات والتوقيع على الاتفاق أظهرا قدرة أعضاء المنظمة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بوحدة وقوة، وقدرة القواعد التجارية المتعددة الأطراف على مواكبة التطورات الحالية.

ويعد اتفاق تيسير الاستثمار، الأول من نوعه على مستوى العالم، ويهدف إلى تعزيز الشفافية في سياسات الاستثمار الوطنية.