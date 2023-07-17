خاص.. تضارب قرارات النواب في تكليف “الشنطي” كرئيس للرقابة الإدارية

قرر رئيس مجلس النواب السابق بطرابلس “الصادق الكحيلي” بتكليف “سليمان الشنطي” كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية لمدة 3 أشهر فقط ، ليتم التمديد له من قبل رئيس مجلس النواب من جديد رغم انتهاء السن المقررة له في الخدمة ..

كما راسل رئيس هيئة الرقابة الإدارية قادر بوه هيئة رئاسة مجلس النواب وتضمنت الإشارة إلى صدر قرار تكليفه رقم (13) لسنة 2021م برئاسة الهيئة عن هيئة رئاسة مجلس النواب “طرابلس” بتاريخ 2021/03/02م. .

بالإضافة إلى عقد مجلس النواب بتاريخ 2021/04/11م، محضر اتفاق التام مجلسي النواب طرابلس (وطبرق)، والذي ورد في البند الثالث منه الآتي “تعد كافة الإجراءات الإدارية والمالية والقرارات الصادرة عن هيئة رئاسة مجلس النواب “طرابلس” وديوانه معتمدة ونافذة واعتبارها صادرة عن السلطة التشـريعية ولها الشرعية والمشروعية القانونية الكاملة”.

كما ورد في البند السابع منه أن يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليه من طرف فيه ويعد ملزماً وله القوة القانونية والنفاذ .

كما نوه قادر بوه إلى أن كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المشار إليه كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة رقم (16527-21) المؤرخ 2023/07/12م، غير مقيد بسجلات الهيئة الكائن مقرها الرئيسي بشارع الجمهورية بمدينة طرابلس لذلك إحالة صورة من محضر الاتفاق المشار إليه.

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