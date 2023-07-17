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أسعار الذهب في ليبيا اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 17/07/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

آونصة الذهب عالمياً 🌍
ب1958.2 $ 🇺🇲 🔽

سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب239.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب279.41 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب292.72 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب319.33 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب265 ~275 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب310 ~325 دينار

سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب315 ~345 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب345 ~365 دينار

سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.25 ~2.55 دينار
▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار

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