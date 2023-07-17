الوطنية للنفط: كل من يجتاز البرنامج التدريبي بنجاح والتزام سيتم تعيينه بالشركات النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط من بنغازي عن إطلاق البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية لأكثر من 7000 خريج من مختلف المدن الليبية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة: سيتحصل الخريجون أثناء البرنامج التدريبي على منحة شهرية بقيمة 1000 دينار، مضيفاً أن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل من منطلق الاستثمار في الشباب بتدريبهم وتطويرهم لخلق أجيال قادرة على الإنتاج.

وأفاد بالقول: كل من يجتاز البرنامج التدريبي بنجاح والتزام سيتم تعيينه بالشركات النفطية، وهدفنا أن نزرع الطموح في هؤلاء الخريجين لقيادة القطاع في المستقبل

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