لتدريب 7 آلاف خريج.. مؤسسة النفط تطلق برنامجا تدريبيا في جميع المدن

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إطلاق برنامج تدريبي لاستيعاب 7 آلاف شاب من خريجي التخصصات النفطية.

وأوضح بن قدارة في إطلاق البرنامج من بنغازي أنّه ستقدم مكافأة بقيمة 1000 دينار لكل متدرب ينخرط في برنامج التدريب حتى إدراجه ضمن جدول المرتبات الموحد.

وتابع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بأنّه سيتم تعيين كافة المجتازين لبرنامج التدريب بجدارة في الشركات ومؤسسة النفط، بحسب تعبيره.

