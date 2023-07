“بن قدارة” :لاكثر من 7000 خريج سيتم تعينة بالشركات النفطية لمن يجتاز منهم البرنامج التدريبي بنجاح

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” من مدينة بنغازي إطلاق البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية لأكثر من 7000 خريج من مختلف المدن الليبية، مؤكداً بأن كل من يجتاز البرنامج التدريبي بنجاح والتزام سيتم تعيينه بالشركات النفطية.

وأوضح “بن قدارة” بأن سيتحصل الخريجون أثناء البرنامج التدريبي على منحة شهرية بقيمة 1000 دينار، مضيفاً بأن مؤسسة النفط تعمل من منطلق الاستثمار في الشباب بتدريبهم وتطويرهم لخلق أجيال قادرة على الإنتاج.

وأشار رئيس مؤسسة النفط “بن قدارة” بأن هدف المؤسسة أن تزرع الطموح في هؤلاء الخريجين لقيادة القطاع في المستقبل.

