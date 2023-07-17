اعلان هـام من مصرف الجمهورية بشأن صرف منحة الابناء

أصدرت ادارة الفروع بمصرف الجمهورية اعلاناً هاماً اليوم الاثنين بشأن من لم يحصل على منحة الابناء للاشهر الماضية.

وأعلنت إدارة الفروع بمصرف الجمهورية عن تنزيل منحة الأبناء غدا الثلاثاء.

وجاء في الاعلان: “بخصوص منحة الابناء نعتذر علي التأخير تنزيل المنحة في حسابات المستفدين

خارج عن اردتنا، مضيفاً أنه “فيما يخص الزبائن الذي تم تنزيل علاوة الابناء في السابق في حسابتهم سوف يتم غذاً اضافتها لي حسابتهم”.

وأشار المصرف إلى أن “السادة الزبائن الذي كانت تمنح لهم نقدا، يطلب لهم فتح حساب جاري ليتم اضافة العلاوة في حساباتهم”.