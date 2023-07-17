تحذيرات من تأثير زيادة تسعيرة الكهرباء على أسعار المنتجات المحلية

وجّه وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بعد تحذير مصانع من تأثير زيادة سعر الكهرباء على تكلفة منتجاتها.، مذكّرة لمجلس وزراء الحكومة بشأن تأثير قرار زيادة تسعير الكهرباء وقطع التيار عن المصانع أثناء أوقات الذروة، على الأنشطة الصناعية، مطالبا باستثناء الأنشطة بالغة الأهمية مثل مصانع الأوكسجين التي تزوّد المشافي.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج بمدير اتحاد الصناعة الليبي وعدد من أصحاب الشركات والمصانع المحلية، في مقرّ الوزارة بطرابلس.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قررت فبراير الماضي، رفع أسعار بيع الكهرباء عموما، وقسّمت الأنشطة الصناعية إلى الصناعي الخفيف بسعر 60 درهما للكيلو وات في الساعة، والصناعي الثقيل بسعر 45 درهما.