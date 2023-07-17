تنويه هام من شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي على هذه المناطق في طرابلس غداً

أصدرت الشركة العامة للكهرباء تنويهاً هاماً اليوم الاثنين بشأن اطفاء التيار الكهربائي اليوم في مناطق بالعاصمة طرابلس صباح غداً الثلاثاء.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه سيتم صباح يوم غد الثلاثاء فصل التغذية الكهربائية عن منطقة السراج والمناطق المجاورة لها لإجراء أعمال صيانة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء في بيان صادر عنها، أنها ستقوم بأعمال الصيانة الطارئة على محطة تحويل السراج الأمر الذي سيترتب عليه فصل التغذية الكهربائية عن منطقة السراج والمناطق المجاورة لها اعتبارًا من صباح يوم غدا الثلاثاء لمدة ساعتين” .