مصلحة الجمارك توقف القرار الجديد بشأن معبر رأس اجدير

أوقفت مصلحة الجمارك قرار تغيير الطاقم الأمني والإداري والمالية العاملة في معبر رأس اجدير وذل بعد ساعات من صدوره .

وأشارت مصلحة الجمارك بضرورة وقف تنفيذ ما ورد في المكاتبات السابقة بشأن التغييرات، لحين تصحيح ما ورد فيها من مكاتبات.

وشملت التغييرات المُلغاة نقل 222 شخصًا من القيادات الأمنية ومسؤولي الجمارك من مختلف مناطق ليبيا إلى منفذ رأس اجدير، بعد تحميل وزارة داخلية الدبيبة للطواقم الموجودة بالمنفذ، مسؤولية وفاة مواطنة.

وقرار تغيير القيادات، وقرار الإلغاء ممهورين بتوقيع مدير عام مصلحة الجمارك سليمان علي سالم.