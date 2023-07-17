تراجع صادرات السعودية من النفط إلى 6.93 مليون برميل يومياً في مايو

نقلت IEF عن بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي” أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت إلى 6.93 مليون برميل يوميا في مايو أيار من 7.32 برميل يوميا في أبريل نيسان.

هذا وأظهرت البيانات أن الطلب السعودي على المنتجات النفطية زاد 0.213 مليون برميل يومياً إلى 2.476 مليون برميل يومياً في مايو، وأن صادرات السعودية من المنتجات النفطية انخفضت 0.174 مليون برميل يومياً إلى 1.373 مليون برميل يومياً في مايو.

وعالجت المصافي المحلية 2.59 مليون برميل يوميا من الخام بانخفاض 100 ألف برميل يوميا، فيما ارتفع الحرق المباشر للخام 89 ألف برميل يوميا في مايو أيار إلى 478 ألف برميل يوميا. وانخفضت صادرات البلاد من المنتجات النفطية 174 ألف برميل يوميا إلى 1.37 مليون برميل يوميا في مايو أيار.



وأظهرت بيانات قدمتها مصادر تجارية وصناعية الشهر الماضي أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق جديد في مايو أيار، مما زاد حصة خامات الشرق الأوسط وأفريقيا تقليصا.



وكشفت بيانات الحكومة الصينية أن واردات البلاد من النفط الروسي قفزت أيضا إلى مستوى غير مسبوق في مايو أيار مع حصول شركات التكرير الخاصة على شحنات بخصومات من خامي إسبو والأورال الخاضعين لعقوبات.



ومددت السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري خفضها الطوعي للإنتاج مليون برميل يوميا حتى أغسطس آب، كما خفضت روسيا والجزائر طوعا مستويات الإنتاج في أغسطس آب 500 ألف برميل يوميا ومستويات التصدير في الشهر نفسه 20 ألف برميل يوميا.