تغييرات جديدة.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 18 يوليو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7366 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.3277 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1985 دينار، والدولار الكندي 3.5883 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1797 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2623 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2896 دينار، والدينار التونسي 1.5646 دينار، والدرهم المغربي 0.4869 دينار ليبي.