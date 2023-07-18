مؤسسة النفط تطلق برنامجا تدريبيا لأكثر من 7000 خريج

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إطلاق البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية لأكثر من 7000 خريج من مختلف المدن الليبية.

بن قدارة في كلمة له بمقر المؤسسة في بنغازي أوضح أن كل من يجتاز البرنامج التدريبي بنجاح والتزام سيجرى تعيينه بالشركات النفطية، لافتا إلى أن الخريجين سيتحصلون أثناء البرنامج التدريبي على منحة شهرية بقيمة 1000 دينار.

وفي سياق متصل أضاف بن قدارة أن هدفهم من هذا البرنامج هو زرع الطموح في هؤلاء الخريجين لقيادة القطاع في المستقبل، مشيرا إلى أن مؤسسة النفط تعمل من منطلق الاستثمار في الشباب بتدريبهم وتطويرهم؛ لخلق أجيال قادرة على الإنتاج.