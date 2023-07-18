اقتصاد

مؤسسة النفط تطلق برنامجا تدريبيا لأكثر من 7000 خريج

تم النشر منذُ 18 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إطلاق البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية لأكثر من 7000 خريج من مختلف المدن الليبية.

بن قدارة في كلمة له بمقر المؤسسة في بنغازي أوضح أن كل من يجتاز البرنامج التدريبي بنجاح والتزام سيجرى تعيينه بالشركات النفطية، لافتا إلى أن الخريجين سيتحصلون أثناء البرنامج التدريبي على منحة شهرية بقيمة 1000 دينار.

وفي سياق متصل أضاف بن قدارة أن هدفهم من هذا البرنامج هو زرع الطموح في هؤلاء الخريجين لقيادة القطاع في المستقبل، مشيرا إلى أن مؤسسة النفط تعمل من منطلق الاستثمار في الشباب بتدريبهم وتطويرهم؛ لخلق أجيال قادرة على الإنتاج.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Facebook Messenger

    يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

    عن مصدر الخبر

    شبكة الرائد الاعلامية

    شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

    قد يعجبــــك أيضـــاً

    أضف تعليقـك