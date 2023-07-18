انخفاض أسعار عدد من أنواع الأسماك في طرابلس

شهدت أسعار الأسماك بأسواق طرابلس اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 انخفاضا نتيجة استقرار حالة الجو وكثرة العرض، حيث انخفض سعر كيلو جرام السردين “رنقة” إلى 4 دنانير، بينما كان سعره بالأمس 6 دنانير ، الاستكوزا 70 دينار للكيلو ، بينما كان سعرها بالأمس 75 دينار.

كما انخفض سعر مناني ” خشين” إلى 35 دينار للكيلو جرام الواحد بينما كان سعره بالأمس 37 دينار ، كلب بحر “خشين” 25 دينار للكيلو جرام، بينما كان سعره بالأمس 28 دينار، دوت 28 دينار ، وبالأمس 33 دينار، بالإضافة لانخفاض سعر كيلو جرام الفروج إلى 40 دينار، بينما كان سعره بالأمس 45 دينار، حسب تطبيق بكم .