تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7484 د‫.‬ل – للبيع – 4.7247 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1750 ~ 5.1700 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.7200 ~ 5.6800 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.64 دينار ▪️ الباوند = 6.50 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.2000 ~ 5.1950 دينار ▪️ دولار حوالة دبي =

كاش دبي 5.215 دينار اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 8 الي 10 قروش ▪️ الليرة التركية

0.24 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.31 دينار ▪️ فضة كسر ب2.25 ~2.55 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب240.00 دينار ▪️ الذهب المسبوك = ب245.00 للجرام ▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.25 دينار ▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.25 دينار نسبة سحب البطاقات دولار = 4.75 % الدينيز نسبة سحب بطاقات دولار = 3.10% الامان الدينار التونسي 🇹🇳

لما بتشري 🇹🇳

1000 دينار ليبي =600 دينار تونسي

لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳

1000 دينار ليبي =585 دينار تونسي الجنيه المصري 🇪🇬

لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬

1000 دينار ليبي =7500 جنيه مصري

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