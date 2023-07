العاصمة الفرنسية باريس تستضيف مباحثات “الحداد والناظوري” واللجنة المشتركة 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية وإرساء الاستقرار فى ليبيا

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا كشفت فيه بأن العاصمة باريس استضافت أمس واليوم اجتماعات لرئيسي الأركان في ليبيا “محمد الحداد” و”عبد الرازق الناظوري” وضباط من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” لمناقشة توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار فى البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا.

وأوضحت الوزارة في بيانها بأن هذه الاجتماعات نأتي في إطار دعم فرنسا للحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا وللأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التى تشارك في رئاستها الأمم المتحدة، مؤكدة بأن فرنسا ستواصل دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التى تحشد من جميع الجهات الفاعلة الليبية والتي ترمي إلى تكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال ستتواصل في إطار مجموعة العمل الأمنية وذلك من خلال عقد اجتماع بمدينة بنغازي يوم الثلاثاء القادم برعاية الأمم المتحدة.

