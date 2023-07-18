الدبيبة يصدر قرارًا عاجلًا بشأن الإفراجات المالية عن المرتبات

أصدر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة الإفراجات المالية لمعلمي العقود المتعثرة مرتباتهم منذ سنوات.

وتأتي اللجنة برئاسة وكيلة وزارة التربية والتعليم مسعودة الأسود وعضوية وزارتي المالية والخدمة المدنية لمتابعة الإفراجات المالية لمعلمي العقود .

وتتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مراجعة قوائم الافراجات المالية المحالة من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الخدمة المدنية وتصنيفها للتأكد من استيفائها لجميع المستندات المتعلقة بها تمهيدا لإحالتها الوزارة المالية على أن تتأكد اللجنة من الآتي :

توفر المستندات الدالة على استمرارية المدرجين بقوائم الافراجات المالية التابعين الوزارة التربية والتعليم في العمل خلال العام الدراسي 2022م/ 2023م .

تعطى الأولوية في الإحالة إلى وزارة المالية لفئة المعلمين المكلفين بجداول دراسية في المؤسسات التعليمية خلال العام الدراسي 2022م ــ 2023م.

وتلتزم اللجنة بضرورة الانتهاء من أعمالها قبل بداية العام الدراسي القادم، وتتولى وزارة المالية الإفراج عن المرتبات بناء على ما يحال إليها من اللجنة المشكلة بالمادة (1) من هذا القرار.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.