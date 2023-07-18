شاهد جمال غير عادي.. حقيقة صورة متداولة بشكل واسع لشاطئ العقلة في ليبيا

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات صورة قيل إنها لشاطئ العقلة في مدينة البيضاء الليبية، إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة ليست من ليبيا بل من إيطاليا.

ويظهر في الصورة ما يبدو أنها مغارة تطل على بحر يتميز بمياه صافية.

وجاء في التعليق المرافق “جمال غير عادي وكأنها في إحدى الدول الأوروبية. الصورة من شاطئ العقلة شمال مدينة البيضاء في منطقة قصر ليبيا”.

وحصدت الصورة على مدى سنوات عشرات المشاركات على فيسبوك وتويتر.

بحر في إيطاليا

لكن التفتيش عبر محركات البحث كشف صورا مشابهة جدا لتلك المتداولة منشورة في موقع Adobe Stock للصور وفي صفحات مدونين على إنستغرام ومواقع أخرى لكنها لشاطئ Cala Luna في مدينة سردينيا في إيطاليا.

وتتطابق عناصر هذا الشاطئ في خدمة خرائط غوغل مع الصورة المتداولة من ناحية أشكال الصخور والمغارة والمياه.