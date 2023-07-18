خاص.. محكمة اجدابيا تحكم بتعيين محافظ المركزي ونائبه بلجنة الحراسة على أموال وإيرادات النفط

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة محكمة اجدابيا الابتدائية إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه .
وتفيد المراسلة بحكم بتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائبه “مرعي البرعصي” بلجنة الحراسة القضائية على أموال وإيرادات النفط الليبي .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة محكمة اجدابيا الابتدائية إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه .
وتفيد المراسلة بحكم بتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائبه “مرعي البرعصي” بلجنة الحراسة القضائية على أموال وإيرادات النفط الليبي .
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