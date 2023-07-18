آخر مستجدات الإفراجات المالية الخاصة بالحكم المحلي لبلدية الزاوية المركز

كشف مدير إدارة الموارد البشرية ببلدية الزاوية المركز السيد ” عبدالوهاب التائب” عن آخر مستجدات الإفراجات الخاصة بالحكم المحلي لبلدية الزاوية المركز.

وقال التائب في تصريحات لمنصة سناب ليبيا أنه بالنسبة لموظفي بلدية الزاوية المراكز تمت اخر مراجعة في لجنة الافراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية.

وأضاف مدير إدارة الموارد البشرية ببلدية الزاوية المركز، قائلًا :”قمنا بمراسلة من عميد البلدية السيد ” جمال بحر” إلى وزارة الخدمة المدنية وهناك مساعي كبيرة جدا من قبل عميد البلدية للإفراج عنهم .

وأشار التائب الى ان العدد المستهدفين بالإفراجات المالية 181 موظف .