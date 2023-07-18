وزارة الاقتصاد تصدر قرارًا بشأن مذابـح اللحوم في البلديات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 قراراً يلزم البلديات باعتماد سلخانة لحوم واحدة على الأقل في نطاقها الإداري.

وبحب القرار يُمنع ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر المعتمدة من البلديات والمخصصة لها الغرض.

و وجه الحويج بتشكيل لجنة في كل بلدية تحت لجنة مراقبة المجازر” تضم في عضويتها مديريات الحرس البلدي ومكاتب الاصحاح البيئي تتولى التأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة في المذابح وأماكن بيع وتخزين اللحوم.