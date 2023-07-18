بالاسماء.. قرار بشأن اعادة تنسيب موظفين فائض الملاكات الوظيفية لهذا القطاع

أصدرت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا بشأن اعادة تنسيب موظفين فائض الملاكات الوظيفية لقطاع الترببة والتعليم درنه .

وتحال الملفات الشخصية وشهائد الدفع الأخير والمخصصات المالية لمرتبات المعنيين من الجهات المنسبين منها إلى الجهات المنسبين إليها.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ويعاد تنسيب السادة المحالين تحت تصرف الخدمة المذكورين أدناه وعددهم (652) ستمائة واثنى وخمسون موظفاً بداية بالسيدة. اريج محمد احمد الشاوش، ونهاية بالسيد محبوبه سالم ادريس از قيبه كلا حسب الجهة المبينة قرين كلا منهم :