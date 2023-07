“بن قدارة” يناقش مع “باتيلي” استمرار إنتاج وتصدير النفط ومعالجة التحديات التي تواجهه

ناقش رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الثلاثاء خلال لقاءه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا “عبد الله باتيلي”، أهمية ضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي، وكذلك الحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد “باتيلي” على أهمية الوطنية للنفط كمؤسسة أساسية لاقتصاد ليبيا واستقرارها، مجددًا دعم الأمم المتحدة لجهود المؤسسة للحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وتقدم بن قدارة بشكر باتيلي على دعمه مؤكداً التزام المؤسسة النفط بالعمل مع الأمم المتحدة لضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي.

