تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 19 يوليو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.7484 د.ل – للبيع – 4.7247 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.1750 ~ 5.1700 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.7500 ~ 5.7100 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
1.64 دينار
▪️ الباوند = 6.50 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.1975 ~ 5.1925 دينار
▪️ دولار حوالة دبي =
كاش دبي 5.22 دينار
تحويل يورو لتركيا
+7 ~ 9 قروش
▪️ الليرة التركية
0.24 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.31 دينار
▪️ فضة كسر ب2.35 ~2.75 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب242.00 دينار
▪️ الذهب المسبوك = ب247.00 للجرام
▪️ الدولار بشيك الوحدة = 5.245 دينار
▪️ الدولار بشيك التنمية = 5.245 دينار
نسبة سحب البطاقات دولار = ~% الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = ~% الامان
الدينار التونسي 🇹🇳
لما بتشري 🇹🇳
1000 دينار ليبي =595 دينار تونسي
لما بتحوّل من ليبيا لتونس 🇹🇳
1000 دينار ليبي =580 دينار تونسي
الجنيه المصري 🇪🇬
لما بتحوّل من ليبيا لمصر 🇪🇬
1000 دينار ليبي =7500 جنيه مصري
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