الاقتصاد تبحث قرار تنظيم تصدير السلع ورسوم خدمات غرف التجارة والصناعة

عُقد بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بطرابلس أمس الثلاثاء 18 يوليو 2023 اجتماعا بحضور مديري غرف التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، مصراتة، المرقب، لبحث آلية تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 317 لسنة 2023 بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية إصدار شهادة المنشأة للشركات الراغبة في تصدير السلع والبضائع المقيدة بسجل المصدرين بمركز تنمية الصادرات، وإلزامها بالحصول على شهادة المطابقة والمعايرة من قبل الغرفة التجارية المختصة.