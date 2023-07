استقرار جماعي في أسعار العملات في السوق الموازي المحلي

استقرت العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، عند الأسعار المسجلة أمس الثلاثاء.

فقد ثبت سعر الدولار عند 5.17 دينار، واليورو عند 5.71 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما استقر الدينار التونسي والليرة التركية عند مستوى 1.64 دينار و0.24 دينار على التوالي. وأيضا بقى سعر كسر الذهب عيار 18 عند 240 دينارا.

