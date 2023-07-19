مباحثات أممية ليبية حول تحديات قطاع النفط

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، الثلاثاء، مع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فرحات بن قدارة، “الحاجة لمعالجة تحديات قطاع النفط”، و”الحفاظ على نزاهة المؤسسة التي تديره”.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي وبن قدارة بالعاصمة الليبية طرابلس، وفق بيان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وقالت المؤسسة في بيانها إن “بن قدارة بحث مع باتيلي أهمية ضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط، والحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه المؤسسة”.

وأكد باتيلي وفق البيان على “أهمية المؤسسة الوطنية الليبية للنفط”، مجددا دعم الأمم المتحدة لجهود المؤسسة للحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي.

من جانبه، أكد بن قدارة “التزام المؤسسة بالعمل مع الأمم المتحدة لضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط الليبي”، وفق المصدر ذاته.

وعن اللقاء قال باتيلي في تغريدة له عبر تويتر أنه وبن قدارة تباحثا حول “أهمية الحفاظ على نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها ركيزة حيوية وأساسية لدعم الاقتصاد الليبي”.

وتتعرض مؤسسة النفط الليبية لضغوط تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على السيطرة على إيرادات بيع النفط التي تشكل نحو 90 بالمئة من موازنة الدولة.

وفي 12 يونيو/حزيران الماضي طالب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي في جلسة رسمية بـ”إصدار قرار بوقف تصدير النفط حتى يجري التوزيع العادل للثروة بين كل مناطق ليبيا”.