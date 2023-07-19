خاص.. “الشهيبي” يفصح لصدى عن تفاصيل الاجتماع الأول للجنة المالية العليا المشكلة من الرئاسي غداً بسرت

كشف مقرر اللجنة المالية العليا المشكلة بموجب قرار رقم 18 لسنة 2023 الصادر عن المجلس الرئاسي “حسام الشهيبي” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة غداً بمدينة سرت .

وأفاد “الشهيبي” بالقول أن الاجتماع تحضيري لوضع نظام العمل الداخلي للجنة وتحديد وتيرة اجتماعاتها وتحديد أماكن اجتماعاتها الدائمة .

وأكد قائلاً بأن اختيار مدينة سرت لعقد الاجتماع الأول بها تم بتوافق ما بين كافة أعضاء اللجنة .

يذكر أن المجلس الرئاسي قد شكل لجنة برئاسة “محمد المنفي” وفرحات بن قدارة نائباً، وبعضوية عدد من المسؤولين في عدة جهات متمثلة في المصرف المركزي وحكومتي الوحدة الوطنية والليبية ومجلسي النواب والأعلى للدولة.

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