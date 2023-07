الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده سترفع علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، خلال لقائه بنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله: “سنرفع علاقاتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عبر الاتفاقية المشتركة التي سنوقعها”.

وأوضح الرئيس التركي أنه من خلال آلية المجلس الاستراتيجي التركي الإماراتي رفيع المستوى سيتم ضمان رفع العلاقات بين الجانبين بانتظام إلى أعلى مستوى.

وأكد أردوغان رغبه بلاده بتعزيز البنية التحتية القانونية مع الإمارات في مجالات عدة منها تشجيع الاستثمار والأمن والطاقة المتجددة والنقل.

وتابع: “نجد أنه من المفيد تنظيم منتدى للتجارة والاستثمار في إسطنبول الخريف المقبل لتقديم الاتفاقية (آلية المجلس الاستراتيجي التركي الإماراتي) إلى عالم الأعمال”.

وأعرب أردوغان عن امتنانه لزيارة أبو ظبي مجدداً، شاكرا نظيره الإماراتي على حسن الضيافة، كما أعرب عن امتنانه وسروره لتطور الحوار الوثيق والتعاون في الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا والإمارات.

ولفت أردوغان إلى أنه مع التوقيع على النصوص الجديدة، سيتم تعزيز الأرضية التعاقدية للتعاون القائم بين الجانبين.

وأشار إلى أن مشاركة الإمارات بـ4 مقاتلات من طراز F16 و80 عسكرياً في مناورات “نسر الأناضول 2023″، هو مثال ملموس لعلاقات البلدين في مجال الدفاع.

وأضاف أن المشاركة التركية المكثفة في معرضي IDEX وNAVDEX للصناعات الدفاعية اللذين أقيما في الإمارات، والاهتمام الذي حظيت به الشركات التركية، يدعو للامتنان والتفاؤل.

وشدّد أردوغان على أن التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية سيتطور أكثر مع معرض IDEF الذي سيجري في إسطنبول في الفترة من 25 إلى 28 يوليو الجاري، معرباً في هذا السياق عن سعادته بدعوته “كضيف شرف” إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأعرب الرئيس التركي عن رغبته في تتويج التعاون القائم بين البلدين بافتتاح المركز الثقافي التركي في أبوظبي خلال العام الجاري.

وعقب تصريحاته، تم توقيع 13 اتفاقية بين تركيا والإمارات في مجالات الاستثمار والاقتصاد والصناعة والدفاع والقانون والقضاء والطاقة المتجددة والصناعات الفضائية بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار ‏تستهدف تنويع مجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما ‏يحقق تطلعات البلدين.، بالإضافة إلى إعلان اتفاق مشترك لإنشاء “لجنة إستراتيجية عليا” بين دولتي ‏الإمارات وتركيا.‏

ووصل أردوغان إلى الإمارات، مساء الثلاثاء، في محطته الأخيرة ضمن جولته الخليجية التي بدأها يوم الاثنين، وشملت السعودية وقطر

