اِنطلاق فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي

انطلقت في العاصمة الصربية بلغراد، فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي، بحضور السفير الليبي لدى صربيا محمد بن غلبون، ومدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب، ورئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ومن الجانب الصربي نائب رئيس مجلس الشعب الصربي أسامة زوكورليتش ومفتي عام صربيا ورئيس المشيخة الإسلامية الشيخ مولود دوديتش، إلى جانب عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في صربيا.

وبحسب ما أفادت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، فقد احتوى المعرض على المنتجات الطبيعية الليبية المميزة، مثل زيت الزيتون والتمور والعسل، ومنتجات الألبان والأسماك المعبأة والمصنعة في ليبيا.

ويستمر المعرض حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري باستضافة من السفارة الليبية في بلغراد، وتنظيم مركز تنمية الصادرات وشركة “سبيس” للمعارض، وبرعاية الهيئة العامة للمعارض.

وأكد مركز تنمية الصادرات الليبي أن هذا المعرض يعتبر فرصة للشركات الليبية للدخول لسوق واعد جديد في إطار التوجه العام لمركز تنمية الصادرات كما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.

