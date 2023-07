«تسلا» تُحقق أرباحاً أكثر من المتوقع خلال الربع الثاني لعام 2023

أعلنت شركة ‏”تسلا” الأمريكية، اليوم الأربعاء عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي ‏الثاني من عام 2023 والتي تضمنت تحقيق إيرادات بنحو 25.93 مليار دولار ‏مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق إيرادات بحوالي 24.47 مليار دولار.

وبحسب ما نقلت شبكة “CNBC”، فقد بلغت ربحية السهم على أساس معدل 91 سنتاً للسهم الواحد، مقارنة بالتوقعات ‏التي أشارت إلى تسجيل ربحية بنحو 82 سنتاً للسهم، كما قفز صافي دخل الشركة بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 2.70 مليار دولار.

وخلال الربع الأول من عام 2023، أعلنت الشركة الأميركية عن تحقيق إيرادات ‏بحوالي 23.33 مليار دولار وصافي دخل قدره 2.51 مليار دولار.‏

وارتفعت الإيرادات من أعمال الشركة الأساسية وهي السيارات الكهربائية بنسبة ‏‏46٪ على أساس سنوي إلى 21.27 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة قدرها ‏‏6.5٪ مقارنة بالربع السابق.‏

وارتفعت عائدات ‏”تسلا” من توليد الطاقة وتخزينها – من التركيبات الشمسية ‏والبطاريات الاحتياطية – بنسبة 74٪ على أساس سنوي إلى 1.51 مليار دولار. ‏

ومع وجود المزيد من المركبات الكهربائية على الطريق، ارتفعت إيرادات ‏‏”الخدمات وغيرها” لدى ‏”تسلا”، بما في ذلك رسوم إصلاح المركبات خارج ‏الضمان، بنسبة 47٪ لتصل إلى 2.15 مليار دولار.‏

وفي وقت سابق في يوليو، كانت ‏”تسلا” قد أعلنت تسليم 466.140 ألف ‏سيارة كهربائية في المجمل خلال الربع الثاني، وقالت إنها أنتجت 479.700 ألف ‏سيارة، وبالتالي، فإن وتيرة التسليم تقترب من المبيعات.‏

ويأمل مساهمو التجزئة في ‏”تسلا” أن تقدم الشركة المزيد من التحديثات على ‏Cybertruck‏ لا سيما بعد أن شاركت ‏Tesla‏ صورة على وسائل التواصل ‏الاجتماعي في الأسبوع الماضي لما قالت إنه أول شاحنة كهربائية يتم تصنيعها ‏على الإطلاق في مصنعها في أوستن، بولاية تكساس. ‏

ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعد عن المواصفات أو الأسعار الخاصة بتلك الشاحنة ‏التي ظهرت لأول مرة وتم الترويج لها في عام 2019.‏

إلى جانب تفاصيل ‏Cybertruck، يرغب مستثمرو التجزئة في الحصول على ‏تحديثات حول إنتاج ‏Tesla‏ لـ 4680 خلية بطارية، والتي يُنظر إليها على أنها ‏ضرورية لتكثيف إنتاج شاحنات ‏Semi‏ و ‏Cybertruck؛ فضلا عن تطوير ‏الشركة لروبوت بشري، يشار إليه باسم ‏Tesla Bot‏ أو ‏Optimus‏ ؛ وعن مصنع ‏جديد قالت ‏Tesla‏ إنها ستبنيه في المكسيك.‏

وكان الرئيس التنفيذي لـ”تسلا” إيلون ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة ‏SpaceX‏ ومالك شركة التواصل الاجتماعي ‏Twitter، مؤخرًا بتأسيس شركة ‏جديدة أخرى، وهي ‏xAI‏ ، والتي أسسها في نيفادا.

وقال ماسك إن شركة ‏xAI‏ تخطط للتعاون مع كل من ‏Tesla‏ و‏Twitter‏ ، وأن ‏xAI‏ سيعمل على الأرجح مع أعمال المركبات الكهربائية الخاصة بـ ‏Tesla‏ على ‏‏”واجهة السيليكون” و “واجهة برامج الذكاء الاصطناعي”.‏

يُشار إلى أن شركة “تسلا” الأمريكية كانت قد تأسست في عام 2003 كمطور ومصنع للسيارات الكهربائية والتقنيات ذات الصلة، ويقع المقر الرئيس للشركة في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، وإضافة إلى السيارات الكهربائية، تقوم الشركة بتصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية باستخدام تقنيتها الخاصة، وتبيعها لشركات سيارات أخرى، لاسيما تويوتا ودايملر (مارسيدس).

