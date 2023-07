لجنة الإنفاق العام تعقد أول اجتماعاتها اليوم في سرت

نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر مطلعة عقد لجنة الترتيبات المالية لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المشكلة من الرئاسي اليوم الخميس اجتماعها الأول في مدينة سرت.

وقالت الوكالة إن اللجنة ستناقش آليات تنفيذ قرار تنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعائدات ثروات البلاد وفي مقدمتها عائدات النفط.

ومن المتوقع أن يصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى المدينة لترؤس أعمال الاجتماع بحضور نائبه رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة وبقية أعضاء اللجنة الـ16 وفق الوكالة.

وأصدر المجلس الرئاسي في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة محمد المنفي وفرحات بن قدارة نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.

وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف واعتماد ترتيبات مالية وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.

وتتولى اللجنة متابعة الإيرادات العامة للدولة بغرض التحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.

وأوضح القرار أن اللجنة تلتزم بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد السيادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية.

ووفق القرار، تتخذ اللجنة قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية “وال” +المجلس الرئاسي “بيان”

