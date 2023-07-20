شركة الخدمات العامة تواصل توسعة طريق 20 رمضان والبدء بشوارعه الفرعية بطرابلس (صور)

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استمرار أعمال التوسعة وإزالة البناء المخالف في طريق 20 رمضان في طرابلس، بالتعاون مع لجنة فتح المسارات.

وقالت الحكومة في منشور عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، إن شركة الخدمات العامة طرابلس تواصل أعمال التوسعة وإزالة البناء المخالف في طريق 20 رمضان حسب المخطط، من جسر الطريق السريع باتجاه منطقة الفرناج.

واعلنت شركة الخدمات العامة – طرابلس البدء بأعمال توسعة الشوارع الفرعية حسب المخطط لطريق 20 رمضان بالتعاون مع لجنة فتح المسارات و جهاز الردع والشرطة القضائية ومركز الحرس البلدي التابع للشركة.