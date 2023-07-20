خاص.. جهاز النهر الصناعي يفصح لصدى عن تفاصيل ومسببات إنفجار أحد الأنابيب بإجدابيا 

صرح مكتب اعلام النهر الصناعي “صلاح الساعدي” حصرياً لصحيفة صدى الإقتصادية بشأن انفجار أحد أنابيب النهر بمدينة إجدابيا حيث أفاد بحدوث تسريب كبير فى محطة 41/460 الواقعة بالقرب من مدينة زويتينة مما تسبب هدر كميات كبيرة من المياه تقدر بحوالي 500 الف متر مكعب .

وأضاف قائلاً بأنه تم ايقاف التسريب وبالتالي ستنقطع المياه بالمدن الواقعة بين مدينة إجدابيا وبنغازي، مضيفاً أن السبب الرئيسي لهذا الاخفاق هو سرقة صمامات الهواء الواقعة بالمنطقة ،وقد سبق أن قمنا بعدة حملات لإزالتها وتصليحها وتركيب صمامات جديدة ،ولكن تم إعادة سرقتها وذلك لغرض إيصال وصلات غير شرعية لغرض الزراعة.

وأكد قوله أنه تم تنبيه الناس لأكثر من مرة وتم التعهد بالخصوص، بالإضافة إلى سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بنظام الحماية المهبطية وهو نظام يختص بإطالة عمر الأنبوب، والمحافظة عليه ،نتيجة عدم وجود هذه الحماية وعدم وجود صمامات الهواء ،مما تسبب فى ضغط عالي للأنابيب الواقعة فى المسار المنطقة المذكورة ، مضيفاً أن الضغط العالي سبب فى انهيار الأنبوب ، وسبب في قطع المياه على المدن الواقعة فى المسار مابين مدينة اجدابيا ومدينة بنغازي .

مضيفاً أن الأضرار التى حدثت خلال الانفجار ، سببت في غرق مجموعة كبيرة من المزارع، ودخلت المياه لبعض البيوت ، ولكن لا توجد أي أضرار بشرية حتى هذه اللحظة .

تابع قوله :نأمل من المواطنين تشيد المياه فى الفترة القادمة ،والوقوف بجانب جهاز النهر حتى يستطيع و يتمكن من انجاز عمله ، مضيفاً أن المدة المتوقعة لانجاز العمل غير معلومة وذلك يرجع للكشف على الأنبوب ، ومن ثم سيتم تحديد زمن الاصلاح.

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